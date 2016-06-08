Киев, 8 июня, 2016, 12:45 — ИА Регнум. Советник главы службы безопасности Украины (СБУ) Юрий Тандит заявил, что прямые переговоры Киева с главой ДНР Александром Захарченко и главой ЛНР Игорем Плотницким, которые предложила провести бывшая украинская военнослужащая, помилованная президентом России Владимиром Путиным, депутат Верховной рады Надежда Савченко, недопустимыми: лидеры ДНР и ЛНР не являются законопослушными гражданами, с которыми можно на законных основаниях вести переговоры. Об этом Тандит сообщил в интервью «5 каналу».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Надежда Савченко

Тандит отметил, что слова Савченко о прямых переговорах, по-видимому, были вырваны из контекста. Несмотря на то, что она «является для Украины символом борьбы с оккупацией», от Минских соглашений Киев отступать не будет.

Тандит заявил, что Захарченко объявлен в международный розыск по подозрению в совершении терактов. «Для нас ни Захарченко, ни Плотницкий не являются законопослушными гражданами Украины», — сказал Тандит.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июня Савченко заявила, что готова лично провести переговоры с представителями ЛНР и ДНР.

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В этот же день полномочный представитель ДНР в Контактной группе Денис Пушилин сообщил, что ДНР готова вести прямые переговоры с Киевом через Савченко. Пушилин подчеркнул, что в Минских соглашениях сказано, что необходимо вести прямой диалог с представителями ДНР и ЛНР для урегулирования конфликта.