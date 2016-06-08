Минск, 8 июня, 2016, 12:38 — ИА Регнум.

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«В 2015 году товарооборот между Республикой Беларусь и Москвой составил 3 083,4 млн. долларов. В январе — марте этот показатель составил 578,7 млн. долларов США. По словам Премьер-министра, стоит задача превысить планку в $5 млрд», — сообщает пресс-служба Совмина Белоруссии, информируя об итогах состоявшихся 7 июня переговоров председателя правительства страны Андрея Кобякова с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Кобяков сообщил о намерении белорусской стороны нарастить экспорт в столицу России коммунальной, грузовой, дорожно-строительной техники в рамках реализации планов по модернизации транспортного комплекса Москвы до 2020 года, а также в наращивании экспорта услуг строительной отрасли. В частности, были обсуждены возможности поставок продукции предприятий «Белкоммунмаш» и «Штадлер Минск» (специализируются на выпуске троллейбусов и железнодорожного транспорта).Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня в минском Доме Москвы мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что Москва и Белоруссия дополняют друг друга в процессе экономического сотрудничества. Он также отметил, что при падении цен поставки белорусских товаров в физическом выражении выросли.

Отметим, что Белоруссия третий год переживает экономический кризис, сопровождающийся падением промышленного и сельскохозяйственного производства, а также экспорта. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко наложил вето на реализацию пяти «пилотных» интеграционных проектов в промышленной сфере, призванных продемонстрировать способность Союзного государства Белоруссии и России быть примером интеграции для Евразийского союза и СНГ.