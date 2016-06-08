Алеппо, Сирия, 8 июня, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) отступили 8 июня от линии соприкосновения с вооруженной сирийской оппозицией на севере Алеппо, заявили источники в оппозиции. Об этом сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM С оружием в руках

По данным источников в вооруженной сирийской оппозиции, боевики отступили из поселений, расположенных близ города Мари, осажденного экстремистами из ИГИЛ (запрещена в России) в мае.

Представителям оппозиции, выступающей против президента Сирии Башара Асда, удалось прорвать осаду города, захватив селение Кафр-Калбин, связывающее город Мари с Азазом.