Луганск, 18 июля, 2016, 01:34 — ИА Регнум. Тридцать лет назад на весь Советский Союз прогремело «Ворошиловградское дело», когда своих постов в Ворошиловграде (ныне Луганске) лишились главы областных управлений КГБ, МВД, а также прокуратуры. Корреспондент ИА REGNUM выяснил неизвестные подробности этого политического дела на заре перестройки.

Стоп-кадр с советской кинохроники Первый секретарь Компартии Украины Владимир Щербицкий и Михаил Горбачёв

Ворошить осиное гнездо в Украинской ССР было поручено молодому следователю прокуратуры из Калининграда Анатолию Фалинскому, которому тогда ещё и сорока не исполнилось.

Фабула дела такова. В 1980-е годы корреспондентом газеты «Правда» на Украине работал Антонин Богачук. Личность — по тем временам известнейшая в Донбассе. В Донецкой и Ворошиловградской областях он работал с 1960-х годов, и его статьи были весьма критичными, как сейчас выражаются, с «наездами» на местное партийное руководство.

Когда же началась перестройка, то острое слово Богачука пришлось как нельзя кстати. 12 ноября 1985 года в «Правде» вышла его статья под заголовком «Столкновение», вскрывающая факты вмешательства Ворошиловградского горкома в работу областной прокуратуры и милиции.

nashagazeta.net Собкор «Правды» Антонин Богачук (второй слева) в Ворошиловграде

«Герои» статьи решились наказать автора, но «накопать» на заслуженного работника культуры РСФСР и собкора главного печатного органа страны с кондачка не получилось. И тогда начальники, пропесоченные в газете, решаются на отчаянный шаг.

Под надуманным предлогом они арестовывают друга Богачука — корреспондента журнала «Советский шахтёр» Виктора Берхина. Мотив задержания был следующим: якобы его застали в гостиничном номере Ворошиловграда «в одной майке».

Журналисту предъявили ордер на обыск, подписанный прокурором Ворошиловградской области. В доме искали, как скажет на допросе майор Быков, «документы, в которых упоминаются фамилии работников советско-партийных органов».

Не найдя ничего компрометирующего (милиционеры распороли даже боксёрскую грушу), 56-летнего журналиста Берхина посадили в СИЗО на две недели — с 18 по 31 июля 1986 года. Днём ему не давали спать, а ночью мучили допросами. Цель одна — оговорить Богачука.

«Скажи хотя бы в шутку, что корреспондент писал «Столкновение» с корыстными целями, и мы расстаёмся по-хорошему», — уговаривал Берхина милицейский следователь Рязанов.

Но журналист не стал лжесвидетельствовать, хотя ворошиловградские держиморды угрожали заразить его даже венерическими болезнями.

Спустя две недели Виктора Берхина выпустили на свободу, полагая, что он забудет всю эту историю как дурной сон. Но журналисты обратились в Генеральную прокуратуру СССР, которая для проверки жалобы направила в Донбасс следственную бригаду, куда вошёл и следователь Калининградской прокуратуры Анатолий Фалинский. Ему слово:

Андрей Выползов ИА REGNUM Бывший следователь по особо важным делам Анатолий Фалинский

«Мы вскрыли целый пласт круговой поруки на высшем уровне. Ворошиловградские начальники не боялись ничего! Когда расследование уже подходило к концу, ко мне в гостиничный номер пришёл сам начальник областного УВД с дипломатом. Открывает, а там 50 тысяч рублей. А тогда легковой автомобиль можно было за пять тысяч купить! Бери, говорит, и закрывай дело за отсутствием состава преступления. Я отказался. Понимаю же, что с такими деньжищами я дня на свободе не проведу.

И вот прилетаю на следующее утро в Москву, только с трапа спустился, меня — блымз! — двое мальчиков в костюмах уложили на взлётную полосу. Давай обыскивать. Потом мне сказали, что в КГБ поступил сигнал о подкупе следователя, и в комитете думали, что я не мог не взять такие деньги».

По «Ворошиловградскому делу» Анатолий Фалинский докладывал лично генеральному прокурору СССР Александру Рекункову. Газета же «Правда» отыгралась по полной программе, опубликовав несколько статей журналистского расследования, ответив на вопросы — кто «дирижировал» арестом корреспондента и почему стало возможным «явное беззаконие»?

«По итогам расследования убрали всю верхушку в Луганской области — начальников КГБ, МВД, областного прокурора, не говоря уже о чистке в партийных рядах. А мне внеочередное звание дали. Я гоголем ходил, мне же ещё сорока не было, думал, какой я крутой. А потом только понял, что и меня использовали», — продолжает бывший следователь, а ныне почётный пенсионер прокуратуры.

«Тогда же шла подковёрная борьба между Горбачёвым и первым секретарём Украинской ССР Щербицким. Он был очень серьёзным конкурентом Горбачёву, был любимцем украинского народа. И горбачёвская команда, ища поводы, начала вышибать ставленников Щербицкого, чтобы ослабить своего политического соперника», — полагает Фалинский.

(Известны слова Щербицкого: «Какой дурак придумал слово перестройка? Зачем перестраивать дом? Разве у нас что-то плохо в Советском Союзе? У нас всё хорошо! Что перестраивать?» В 1989 году Владимир Щербицкий ушёл в отставку с должности первого секретаря Компартии Украины. — ИА REGNUM).

Также калининградский следователь был награждён «особо ценным подарком» от Генпрокурора СССР Рекункова. «Если в Гражданскую войну красноармейцев награждали красными революционными шароварами, то генеральный прокурор по итогам следствия наградил меня красными шерстяными дорожками, — смеясь, говорит Фалинский. — Они до сих пор в коридоре лежат».

из семейного архива Фалинского Визитка, подаренная журналистом «Правды» калининградскому следователю

…Журналист Антонин Иннокентьевич Богачук ушёл из жизни совсем недавно. Он умер в Донецке 3 февраля 2015 года в возрасте 85 лет, отказавшись покинуть Донецкую народную республику в дни, когда её бомбила киевская хунта.