Гаврилов-Ям, Ярославская область, 8 июня, 2016, 12:27 — ИА Регнум. 11−12 июня в городе Гаврилов — Яме Ярославской области пройдёт VI Фестиваль дорожной песни «Страна Ямщика». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Агентстве по туризму Ярославской области.

фото сайта yarregion.ru

Ежегодный фестиваль, традиционно проходящий в старинном липовом парке на живописном берегу реки Которосль, погружает всех своих гостей в ямщицкую дорожную тематику.

«По преданию город Гаврилов-Ям был основан в 1545 году ямщиком Гаврилой, который держал ям (почтовую станцию) на пересечении бойких трактов между Москвой, Ярославлем и Суздалем. История Гаврилов — Ямского края неразрывно связана с историей русских дорог — здесь проходили важнейшие тракты в XVI — XIX веках, федеральные и региональные трассы в XX—XXI веках. Начиная с 2005 года, дорожная тематика положена в основу развития туризма в районе и является его отличительной особенностью», — отмечается в официальном релизе фестиваля.

Главным событием фестиваля станет песенный флеш-моб, а именно массовое исполнение участниками и гостями дорожных песен. Ожидается, что в состав импровизированного хора войдут до 2000 тысяч человек.

Программа фестиваля включает в себя необычные смотры, конкурсы, выставки, мастер-классы и концерты: узорное вождение хороводов, конкурс частушек «Эх, Гавриловна», выступления кинологов «Любимая собака ямщика Гаврилы», выступление конного театра и так далее.

Отдельным событием станет программа фестиваля уличных театров, также в это время проходящего в Ярославле — в Гаврилов-Ям приедут артисты из Москвы и Санкт-Петербурга. Также запланированы вело‑ и автопробеги, квесты, кинопоказы, творческие лаборатории и многое другое. На территории парка будут работать всевозможные тематические площадки-поляны.