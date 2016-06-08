Санкт-Петербург, 8 июня, 2016, 12:22 — ИА Регнум. Петербургский парламент предлагает федеральным законодателям запретить выдавать ипотечные кредиты в иностранной валюте и поддержать валютных ипотечников, передает корреспондент ИА REGNUM. Соответствующую инициативу группы депутатов Законодательного собрания поддержали на пленарном заседании городского парламента в среду, 8 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валютная ипотека

Как отметили авторы законопроекта, Петербург среди всех регионов РФ занимает третье место по величине просрочки выплат по таким кредитам, его опережают только Москва и Московская область.

Документ предполагает не только запрет валютной ипотеки в будущем, но и помощь для имеющихся валютных ипотечников.

«Резко выросший курс валют поставил многих заемщиков в затруднительное положение. В законопроекте предлагается установить трехлетнюю отсрочку на изъятие в счет долга жилого помещения, если у заемщика и его семьи оно является единственным», — прокомментировал инициативу коллег спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.

Он убежден, что проект поможет «снизить социальную напряженность», хотя оппозиционные коллеги заподозрили единороссов в предвыборном популизме.

Разработанный в Петербурге законопроект будет направлен для внесения на рассмотрение Государственной думы.

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Как сообщало ИА REGNUM, Минфин РФ не поддержал идею пересчета валютной ипотеки по льготному курсу. По мнению представителей министерства, это противоречит действующему законодательству и нарушает права других категорий граждан. Между тем Центробанк РФ отмечает рост просрочки по валютной ипотеке. По данным на 1 марта 2016 года, просрочка за год выросла на 49,6% — до 28,3 млрд рублей.

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Отметим, что в Госдуме находится на рассмотрении ряд законопроектов, направленных как на запрет валютной ипотеки, так и на ее реструктуризацию. Правительство выступает против запрета валютной ипотеки. Это следует из направленного в Госдуму отрицательного отзыва на законопроект о запрете всех кредитов, в том числе валютной ипотеки, внесенный депутатом Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Андреем Озеровым. «Предлагаемый законопроектом подход не согласуется Гражданским кодексом РФ, в соответствии с которым ограничение гражданских прав допустимо только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны и безопасности государства. Также положения законопроекта не соответствуют принципу равенства участников гражданского оборота, поскольку вводят ограничение на предоставление кредитов (займов) в иностранной валюте только в отношении одной категории заемщиков (физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)», — говорится в официальном отзыве правительства за подписью вице-премьера Сергея Приходько.

В то же время глава комитета Госдумы по финрынку Николай Гончар («Единая Россия») напоминал, что вопросом валютных ипотечников занимается Центробанк и правительство РФ. «При этом ЦБ работает с банками, у которых большие пакеты валютной ипотеки, в свою очередь, правительством принято решение, что этот вопрос будет решаться сугубо индивидуально. Но общего решения для всех, чтобы, например, установить какой-то определенный курс доллара, нет», — сказал депутат.