Киев, 8 июня, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Украинский нацист Дмитрий Ярош, возглавлявший с 2014 по 2015 год «Правый сектор» (запрещён в России), и депутат Верховной рады Надежда Савченко, ранее воевавшая в составе карательного батальона «Айдар», совместно посетили украинских военнослужащих, дислоцирующихся в городе Авдеевка (Донецкая область, Украина) и селе Широкино (Донецкая область, Украина). Об этом Ярош сообщил в своём Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ярош

Депутат Ярош и депутат Савченко встретились с руководителем военно-гражданской администрации Авдеевки Павлом Малыхиным.

«Также Надежда Савченко посетила базы 5-го и 8-го батальонов УДА (Украинская добровольческая армия), в частности, испытала на полигоне уникальное экспериментальное оружие, изготовленное в оружейной УДА и существующее пока в единственном экземпляре», — написал Ярош.

Он отметил, что украинские военные спрашивали у Савченко о сроках наступления. Бывшая военнослужащая ответила, что по возможности нужно «проливать как можно меньше крови». Усилия должны быть направлены на то, чтобы скорее вернуть в Киев солдат, попавших в российский плен.

Ярош добавил, что Савченко «выступает за ведение войны диверсионными группами».

«Также она надеется на закрытие границ с РФ и уменьшение кремлёвского влияния на территории так называемых «ЛНР-ДНР», — сообщил он.