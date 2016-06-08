Вашингтон, 8 июня, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Американские ученые из университета Рутгерса в США доказали, что сохранять отношения любящим супругам помогает подсознательное понижение привлекательности людей, несущих угрозу разрушения их пары, сообщается в журнале Personality and Social Psychology Bulletin.

Эдмунд Блэр Лейтон. Брачный договор

И мужчина, и женщина из счастливой супружеской пары будут подсознательно воспринимать таких людей менее привлекательными, чем они есть на самом.

В эксперименте были задействованы 54 добровольца обоих полов. Психологи попросили их подробно рассказать о своих супругах или партнерах и о своих отношениях с ними. Затем мужчинам показывали фотографию привлекательной женщины, а женщинам фотографию привлекательного мужчины, обьяснив, что показанный человек свободен и находится в поисках новых отношений.

Оказалось, что тех участников эксперимента, которые были абсолютно счастливы в личной жизни, фотография не впечатляла, они даже не находили человека на фотографии привлекательным. А вот свободным мужчинам и женщинам, или тем, кто был недоволен своими отношениями и подсознательно искал новых, лицо на фотографии очень даже нравилось.