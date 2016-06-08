Ростов-на-Дону, 8 июня, 2016, 12:09 — ИА Регнум. Все больше россиян, в том числе и жителей Ростовской области, в качестве альтернативы Египту и Турции предпочитают Кипр. На этом острове в Средиземном море в 2015 году отдохнули 535 тыс. туристов из России и, как заверяют эксперты, в этом году турпоток может увеличиться вдвое. Об увеличении туробмена шла речь на встрече донского министра экономразвития Максима Папушенко с послом Республики Кипр в РФ Георгиосом Касулидисом, сообщили ИА REGNUM 8 июня в управлении по информационной политике региона.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Перелет

Речь на встрече шла и об обратном турпотоке. Так, привлекательность донского региона для киприотов возрастает по мере приближения чемпионата мира по футболу, который в 2018 году примет, в том числе, Ростов-на-Дону. Чтобы привлечь наибольшее число туристов из различных стран, будут организованы информационные туры. Один из них состоится на Дону в августе и будет посвящен мундиалю. Гости смогут посетить реконструкцию знаменитого осадного сидения казаков 1641 года на Крепостном валу в Азове.

Напомним, что с мая текущего года из воздушной гавани донской столицы можно напрямую отправиться на Кипр. Доставкой отпускников на остров занимается авиакомпания Nordwind. В аэропорт Ларнаки можно прилететь на Airbus A-321−200.

Отметим, что Ростов-на-Дону и кипрский Полис Хрисохус в сентябре 2014 года стали партнерами. Было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере экономики, культуры, образования, туризма и спорта. Также укрепляются дружеские связи между городами-побратимами Азовом и Агланджа.

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Ростов и кипрский Полис Хрисохус стали партнерами

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале года в качестве альтернативного отдыха властями донского региона рассматривалась также Куба.