Киев, 8 июня, 2016, 11:58 — ИА Регнум. 6−7 июня на Донетчине народные депутаты Украины Дмитрий Ярош и Надежда Савченко посетили передовые позиции украинских солдат, которые дислоцируются в Авдеевке и поселке Широкино. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба движения Дмитрия Яроша «ДИЯ» («Государственническая инициатива Яроша»).

Фото из аккаунта Дмитрия Яроша в сети Facebook

В материале отмечается, что во время поездки депутаты встретились с руководителем военно-гражданской администрации Авдеевки Павлом Малыхиным. При этом Савченко посетила базы 5-го и 8-го батальонов УДА, «испытала на полигоне уникальное экспериментальное оружие, существующее пока в единственном экземпляре».

Комментируя перспективы наступления ВСУ, Савченко сказала, что выступает за ведение войны диверсионными группами. Она также выразила надежду на закрытие границ с Российской Федерацией и уменьшение российского влияния на ЛНР и ДНР.

Также пресс-служба информирует, что Ярош и Савченко «нашли общий язык» в вопросах будущего сотрудничества по вопросам обороны, легализации добровольцев и освобождения украинских пленных.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня Савченко призвала Киев начать прямой диалог с представителями ЛНР и ДНР. По ее словам, президент Украины Петр Порошенко не должен вступать в прямые переговоры с главами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким. В качестве альтернативы она предложила свою кандидатуру для прямых переговоров с представителями ДНР и ЛНР. «Захарченко и Плотницкий могут позиционироваться, если так рассматривать, по полномочиям, с меня корона не упадет, если они будут позиционироваться народными депутатами от ЛНР/ДНР. Я как депутат готова с ними говорить», — сказала Савченко.