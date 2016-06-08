Тегеран, 8 июня, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Заместитель министра нефти Ирана и управляющий директор NIOC Р. Джавади в общении с журналистами Mehr News сообщил об ультиматуме, выдвинутом французскому энергетическому гиганту Total.

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«Total должна представить проекты развития месторождения Южный Азадеган в течение 6 месяцев. Пока французская компания нам ничего не предложила», — подчеркнул замминистра нефти.

Глава NIOC подчеркнул, что «ряд европейских и азиатских компаний заинтересованы в разработке месторождения». При этом, «если в разработке месторождения заинтересована только одна компания, Иран будет вести переговоры только с ней». В случаем заинтересованности нескольких компаний к иранским энергетическим богатствам, «вопрос выбора партнера будет решаться путем тендера».

В время пребывания в Вене на 169 совещании стран ОПЕК министр нефти Ирана Бижан Зангане встретился с представителем Total на Ближнем Востоке и Северной Африке Мишелем Стефаном для обсуждения проекта развития Южного Азадегана. Разведанные запасы месторождения составляют 33,2 млрд баррелей, из них извлекаемых — 5,2 млрд.