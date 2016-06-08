Обнинск, Калужская область, 8 июня, 2016, 11:49 — ИА Регнум. 500 молодых жителей Обнинска Калужской области из 847 вызывались и прибыли на заседание призывной комиссии по состоянию на 6 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

prizyvanet.ru Призывная комиссия предоставила 363 отсрочки на военную службу

По словам начальника отдела военного комиссариата Калужской области по городу Обнинску Марата Акчурина, с начала весенней призывной кампании проведено 15 заседаний призывной комиссии. Предоставлено 363 отсрочки на военную службу. Из них по причине продолжения образования — 339 гражданам, по состоянию здоровья — 24. Освобождено от призыва по состоянию здоровья 66 человек.

Призывной комиссией принято решений о призыве 71 человека, уже отправлено в Вооруженные силы 23 человека, что составляет 23,5% от призывного задания. Еще 55 человек планируется отправить к месту службы в июне. В этом году в весенний призыв Обнинск должен отправить в Вооруженные силы России 98 человек.

«Заявлений от граждан о несогласии с решением призывной комиссии не поступало, — почеркнул Акчурин.