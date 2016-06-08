Штутгарт, Германия, 8 июня, 2016, 11:48 — ИА Регнум. Посетители Парижского автосалона осенью 2016 года увидят первый кроссовер на электрической тяге от Mercedes-Benz, который сможет стать конкурентом Tesla Model X, сообщает «Колеса.ру».

teslamotors.com Tesla Model X

Специалисты из Штутгарта завершают работу над прототипом кроссовера на электрической тяге.

Новый автомобиль планируют выпустить на рынок в 2019 году, он будет отличаться от машин с двигателями внутреннего сгорания даже внешне. Не исключено, что новинка будет оснащена системой автономного вождения.

Новая платформа, на которой создадут электрокар, должна стать общей для всех будущих автомобилей бренда с альтернативными источниками энергии.

Сейчас Mercedes-Benz предлагает покупателям два электромобиля: Smart Fortwo и Mercedes B-Class.