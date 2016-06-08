Ярославль, 8 июня, 2016, 11:36 — ИА Регнум. НПЗ им. Д.И. Менделеева в Ярославской области может возобновить свою работу этой осенью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

НПЗ им. Менделеева

Как пояснил председатель правительства Ярославской области Александр Князьков, совет директоров завода назначил на предприятие нового генерального директора, который уже приступил к работе. В настоящее время ведется подготовка к запуску производства.

«Начались подготовка к пусконаладочным операциям, проверка систем водо-, газо-, пароснабжения, ревизия оборудования. Мы видим, что у руководства предприятия есть большое желание уже в этом году запустить производство, возобновить работу НПЗ», — отметил Александр Князьков.

22 июня годовое собрание акционеров изберет новый состав совета директоров и рассмотрит бизнес-план, представленный основным акционером предприятия — Московским кредитным банком. В проекте должны быть проработаны вопросы пусконаладочных работ и возобновления работы предприятия.

Также, по словам Александра Князькова, региональное правительство и руководство завода достигли договоренности по экологическим вопросам. Руководство НПЗ берет на себя обязательство в случае запуска предприятия ежегодно перерабатывать 25 тысяч тонн кислого гудрона.