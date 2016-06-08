Калуга, 8 июня, 2016, 11:19 — ИА Регнум. 4282 письменных обращения поступило за 1 квартал 2016 года в Государственную жилищную инспекцию Калужской области, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы администрации Обнинска Калужской области

По словам, и.о. начальника Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Калужской области Руслана Саидова, чаще всего жители области обращаются по вопросам теплоснабжения и горячее водоснабжения (1199 обращений — за 1 квартал 2016 года). Далее идет водоснабжение и водоотведение (566) и вопросы оплаты и перерасчета (437).

Между тем, количество обращений в Государственную жилищную инспекцию области постоянно растет. Если за 1 квартал 2015 года было зарегистрировано 1060 письменных обращений жителей региона, то за 1 квартал 2016 года их было уже 4282, плюс к тому 4586 звонков в оперативно-диспетчерскую службу (колл-центр).

По мнению руководителя областной Госжилинспекции, это свидетельствует о растущем доверии к возглавляемой им организации и является положительной оценкой труда ее сотрудников.