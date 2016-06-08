Варшава, 8 июня, 2016, 11:10 — ИА Регнум. Один человек погиб, второй был ранен в аварии на автостраде A18 возле Свентошува в Нижней Силезии, сообщает польская радиостанция RMF FM. Грузовик армии США, принимающий участие в учениях Anakonda-16, столкнулся на трассе с легковым автомобилем.

«Гражданская» машина сгорела полностью, американские военные не пострадали. На месте аварии находится прокурор, который должен будет вынести решение, кому поручить следствие — польской полиции или военной полиции.

Напомним, что более 1,2 тысяч десантников из Польши, США и Великобритании высадились 7 июня на полигоне под Торунем в рамках учений Anakonda-16. В этом году они состоят из двух частей. Первая пройдет на территории Польши, вторая — Германии.

«Anakonda — это еще одно предприятие, которое имеет целью укрепить безопасность Польши, а, следовательно, и безопасность восточного фланга НАТО. Мы хотим показать эффективную безопасность», — заявил пресс-секретарь министерства обороны Польши Бартоломей Мишевич.