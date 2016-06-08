Таскалуса, США, 8 июня, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Бывшего астронавта США Джеймса Дональда Холселла, совершившего пять полетов в космос, судят за убийство двух детей в результате аварии, произошедшей в штате Алабама, сообщает The Guardian.

weblio.jp Джеймс Дональд Холселл

Трагедия произошла в 2:50 ночи 6 июня, когда машина Холселла врезалась в зад автомобиля Ford Fiesta, в котором находились две маленькие девочки, из-за чего машина перевернулась. Поскольку дети не были пристегнуты, они погибли в результате столкновения. По словам полиции, причиной аварии могли быть алкоголь и превышение скорости.

Авария произошла в отдаленном, лесистом регионе округа Таскалуса на неосвещенном участке трассы.

По данным правоохранительных органов, Холселл, который освобожден под залог в $150 тыс., говорит, что не помнит случившегося. Как показывают показания сотрудника дорожно-постовой службы, речь бывшего астронавта была «неразборчивой, зрачки расширены, одежда его была растрепана, он не мог стоять на ногах, и от него пахло алкоголем».

Согласно его биографии, опубликованной на сайте НАСА, Холселл пришел в космическую отрасль в 1994 году, он совершил пять полетов в космос, проведя за пределами земной атмосферы 1250 часов.