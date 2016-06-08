Сеул, 8 июня, 2016, 11:06 — ИА Регнум. В Сети опубликованы фотоснимки нового поколения внедорожника SsangYong Rexton, сделанные фотошпионами в ходе тестовых испытаний на дорогах Южной Кореи, сообщает «Дейли-Мотор».

SsangYong Rexton

Судя по снимкам, кроссовер SsangYong Rexton будет гораздо крупнее предшественника и получит совершенно новый дизайн. Не исключено, что у новинки будет экстерьер, сходный с концепт-каром LIV-1, дебютировавшим в 2013 году.

Официальная премьера новой SsangYong Rexton ожидается в середине 2017 года. В моторной линейке автомобиля будет состоять 2-литровый бензиновый турбоагрегат, мощность которого пока не известна.

Уже известно, что новинка окажется существенно дороже своего предшественника.

Напомним, что на автомобильный рынок России машины марки SsangYong сейчас не поставляются по причине девальвации рубля и последовавшего снижения спроса на подорожавшие импортные автомобили.