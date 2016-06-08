Москва, 8 июня, 2016, 10:51 — ИА Регнум. Альтернативы Минским соглашениям нет, и Украина рано или поздно будет вынуждена пойти на исполнение соответствующих обязательств. Об этом 7 июня в эфире передачи «Структура момента» на «Первом канале» заявила заместитель председателя Народного совета ДНР Ольга Макеева.

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«Сегодня разговор снова идет в таком ключе, как будто не было Минских соглашений, как будто не прошло целых два года с их начала и полтора года после подписания комплекса мер — как будто ничего этого нет. Но Украина подписалась под этим комплексом мер, а главы трех европейских государств выступили гарантами Минских соглашений», — подчеркнула Макеева.

«Говорить сегодня о том, будут ли сегодня изменения в Конституцию, будет ли особый статус, будет ли амнистия — будут. Другого пути нет», — продолжила она и также подчеркнула, что Минские соглашения в своей резолюции поддержал в том числе и Совет безопасности ООН.

В ответ на комментарий украинского политолога, директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева о том, что в таком случае ДНР и ЛНР должны распуститься и ликвидировать свои вооруженные силы, Макеева заметила, что Донбасс готов вернуться в состав Украины при условии проведения в ней свободных выборов:

«Глава ДНР недавно вел прямую линию с жителями Херсонщины. Жители задавали этот вопрос, может ли Донбасс вернуться в состав Украины и на что он готов пойти? Ответ таков, что должна измениться власть в Украине. Она должна смениться. Должен быть осужден государственный переворот 2014 года, должна пройти де-национализация».

Чтобы это произошло, «должны пройти свободные выборы на Украине и настоящая конституционная реформа. Унитарная Украина, которая себя изжила, должна превратиться в конфедерацию, куда свободные земли войдут на паритетных началах», продолжила она.

При этом Макеева особо подчеркнула, что, согласно Минским соглашениям, выборы на Украине должны быть согласованы с ДНР и ЛНР.

Напомним, что вторые Минские соглашения были оформлены на саммите 11−12 февраля 2015 г. руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четвёрки» и подписаны контактной группой, в которую вошли представители Украины, России, ДНР и ЛНР. По словам главы ДНР Александра Захарченко, за время существования «Комплекса мер», принятого в столице Белоруссии, ни один из его пунктов так и не был выполнен Киевом в полном объеме.