Москва, 8 июня, 2016, 10:51 — ИА Регнум. Государственное задание, установленное ФГБУК «Государственный академический Большой театр России» (ГАБТ) на 2015 год Минкультуры РФ, не в полном объеме содержит услуги и работы по осуществлению основных видов деятельности, предусмотренных Уставом театра в пределах государственного задания. Таковы результаты проверки, проведенной Счетной палатой РФ, сообщается на сайте контрольного органа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Большой театр

В ходе проверки выявлен ряд нарушений действующего законодательства, в том числе нарушение сроков утверждения и размещения плана-графика заказов ГАБТ в единой информационной системе (более чем на 2 месяца).

В нарушение ФЗ «О ветеранах» с 1 июня 2015 года ГАБТ отменено предоставление преимущественного права пользования всеми видами услуг Театра для лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Трудовые договоры, заключенные с работниками театра, не содержат конкретизации условий осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Положения Устава ГАБТ в части деятельности поликлиники не соответствуют положениям федерального закона об основах охраны здоровья граждан. Адреса медицинских пунктов, расположенных в зданиях театра, в лицензии на медицинскую деятельность не внесены.

Кроме того, театром не завершена работа по предоставлению в территориальные органы Росимущества сведений об объектах имущественного комплекса. В реестре федерального имущества не учтены 1 земельный участок и 5 объектов недвижимого имущества. Кроме того, на 29 объектов и 3 земельных участка не оформлена государственной регистрации права оперативного управления.

Внутренний финансовый аудит осуществлялся в театре на среднем уровне (4,4 балла).

Счетная плата РФ направить представление в ГАБТ России. Заключение будет направлено в палаты Федерального Собрания.