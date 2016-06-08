Москва, 8 июня, 2016, 10:46 — ИА Регнум. ДНР и ЛНР выступают категорически против присутствия вооруженных полицейских миссий ОБСЕ на своей территории. Об этом 7 июня в эфире передачи «Структура момента» на «Первом канале» заявила заместитель председателя Народного совета ДНР Ольга Макеева.

osce.org Миссия ОБСЕ

«Республики категорически против потому, что этот вопрос нас снова возвращает к Минским соглашениям. Пунктом 3 предусмотрено действие миссии ОБСЕ, и там чётко прописано, какие функции ей полагается выполнять. Это мониторинговая миссия, миссия контроля, наблюдения, верификации режима прекращения огня», — заявила Макеева.

«При этом миссия ОБСЕ — гражданская миссия. Что они будут делать с оружием, непонятно. Учитывая тот мандат, что есть, который продлен до марта 2017 года, не предусмотрено вооружения этой миссии», — отметила она.

В настоящее время миссия ОБСЕ хоть и выполняет возложенные на нее функции, но весьма неэффективно, подчеркнула Макеева. «Нужно работать наблюдателям добросовестно и честно. Учитывая, какой мандат им дан, им нужно иметь более инициативную, более решительную позицию. Не просто регистрировать нарушения, а выявлять причины нарушения, виновников нарушения и обязательно делать огласку этим моментам», — сказала заместитель председателя Народного совета ДНР

В таких условиях появление полицейской миссии необходимо Киеву лишь для того, чтобы найти новый повод для обвинений в сторону непризнанных республик, считает Макеева: «Порошенко выгодна полицейская миссия на нашей территории. Это очень удобный объект для провокаций. Появляется миссия ОБСЕ — украинские силовики её обстреливают, появляется новое обвинение в наш адрес».

При этом «любая вооруженная миссия, которая пересечет границы ДНР, будет считаться оккупационной силой. И в момент пересечения наших границ они будут встречены нашими войсками», — добавила она.

На комментарий украинского политолога Вадима Карасева о том, что полицейская миссия ОБСЕ нужна только для реальной демилитаризации региона, и это, наоборот, поспособствует снижению спекуляций на тему обстрелов, Макеева напомнила о провале в свое время аналогичной миссии на Балканах.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко ранее заявлял, что проведение местных выборов в Донбассе возможно только при условии введения в регион полицейской миссии ОБСЕ, а также возвращения Киеву контроля над участком российско-украинской границы.