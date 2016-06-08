Пекин, 8 июня, 2016, 10:44 — ИА Регнум. Китайская ассоциация трудовых исследований опубликовала доклад, содержащий данные по среднегодовому заработку жителей 20 провинций Китая. Самыми «богатыми» административно-территориальными единицами признаны Пекин, провинции Чжэцзян и Гуандун.

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Как отмечено в докладе, среднегодовая заработная плата жителя Пекина составляет около 111,4 тыс. юаней ($17 тыс.). На второй строчке рейтинга расположился Чжэцзян, жители которого зарабатывают около 44,7 тыс. юаней в год. Замыкает тройку лидеров провинция Гуандун, где среднегодовой доход равен 45,4 тыс. юаней, пишет «Сина синьвэнь».

Национальное бюро статистики КНР ранее публиковало данные, согласно которым среднегодовой заработок жителя Китая в частном секторе составляет 39,5 тыс. юаней. Сотрудники государственных компаний и правительственных организаций зарабатывают значительно больше — до 62 тыс. юаней.

Быстрее всего уровень заработных плат растет в провинциях Хэбэй, Хунань и Гуандун. Самый низкий уровень зарплат зафиксирован в провинции Цзилинь. Жители этой провинции в среднем зарабатывают не более 27,7 тыс. юаней в год.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Заработная плата российских граждан в долларовом выражении сократилась на 40% за два года (с 2013 по 2015 год). В 2015 году средний заработок жителя Китая стал в 1,5 раза выше, чем трудящегося в России