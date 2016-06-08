Москва, 8 июня, 2016, 10:40 — ИА Регнум. В Москве на шести улицах сузят полосы проезжей части, заявил глава Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев. По его словам, данная мера позволит убрать «бутылочные горлышки» и увеличить количество полос, сообщается на официальном портале мэрии города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительные работы в рамках программы «Моя улица»

Юрьев отметил, что сужать полосы на дорогах позволяют строительные нормы. Ширину полос обычно уменьшают с 3,5 — 4,5 метров до 2,35 метра, пояснил он.

«В этом году количество полос увеличат на Липецкой улице, Алтуфьевском шоссе рядом с МКАД, Воробьёвском шоссе, Братеевском мосту, Люблинской улице, в проезде Дежнева на перекрестках с Полярной улицей и проездом Шокальского», — отмечается на сайте.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, дорожные полосы сужают в Москве в рамках программы по благоустройству города «Моя улица». Так, с 8 по 13 июня на Таганской улице и Бульварном кольце временно сузят одну полосу для автомобилистов. Власти города обещают завершить все строительные работы в сентябре 2016 года.