Саратов, 8 июня, 2016, 10:38 — ИА Регнум. Установлено, что ПАО «Волгамост» имеет недоимку по налоговым платежам в бюджетную систему РФ, в этой связи прокуратура частичный арест имущества предприятия на сумму не более 38,8 млн рублей, сообщили 8 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

images.aif.ru Мост Победы в Балаково

Постановление о наложении ареста на имущество налогоплательщика — ПАО «Волгамост» — направлено для исполнения в межрайонную инспекцию ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Саратовской области.

Напомним, в начале апреля текущего года областная прокуратура уже санкционировала частичный арест имущества ПАО «Волгомост» на сумму 20 млн рублей из-за недоимки по уплате налогов в бюджет в размере 15 млн рублей. В отношении гендиректора предприятия Сергея Зинченко было возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей налогового агента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 декабря 2015 года в Балаково Саратовской области состоялось торжественная церемония открытия мостового перехода через судоходный канал, в которой участвовал глава Минтранспорта РФ Максим Соколов. Строительство осуществляла генеральная подрядная организация ПАО «Волгомост». Общая стоимость объекта — 5 млрд 237,8 млн рублей. Возведенный мост через судоходный канал в городе Балаково в Саратовской области является одним из самых крупных объектов транспортной инфраструктуры, введенных в России в 2015 году.

В Саратовском регионе «Волгамост» выполнял также ремонтные работы моста «Саратов-Энгельс».

Отметим, ПАО «Волгомост» — мостостроительное предприятие, в состав которого входит 8 мостоотрядов, управление механизации и проектное подразделение Волгопроектстроймост.