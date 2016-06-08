Биробиджан, 8 июня, 2016, 10:35 — ИА Регнум. Пациенты областной психиатрической больницы в Еврейской автономной области находятся на голодном пайке. В лечебном учреждении их кормят на 43 рубля 45 копеек в день, передает корреспондент ИА REGNUM. Коллективное письмо пациентов с просьбой о помощи пришло в одно из местных СМИ.

Алексей Варфоломеев Блокадный хлеб и хлебные карточки времен Великой Отечественной войны в музее истории хлебопечения.

«Рацион ежедневного питания состоит из круп, разбавленных водой. Такие продукты, как мясо, яйцо, масло, картофель не входят в рацион. Многие пациенты в отделении находятся в депрессивном состоянии, а ведь им необходимо нормальное питание. Кроме того, в этом же отделении проходят лечение и дети, а сумма на питание для них такая же — 43 руб. 45 коп.», — цитирует письмо «Город на Бире».

«Попробуйте приготовить обед на 15 рублей. Первое — борщ: на одного человека пять грамм растительного масла, десять грамм мяса птицы, пять грамм муки, по десять грамм лука и моркови. Второе — каша: 50 грамм геркулеса и на компот выходит четыре грамма сахара», — считает диетсестра психиатрической больницы Татьяна Григорьевна.

По словам медика, «сумма на питание должна быть не менее 125 рублей. Но денег не хватает, и мы вынуждены кормить пациентов на 43−45 рублей. Сделать это очень сложно, приходится всё урезать. Люди кушают, как в блокаду».

Обед, на котором присутствовал журналист газеты, состоял из постного супа и пустых макарон. Мяса в баланде из воды, горсти крупы и малюсенького количества овощей не было ни грамма. На третье — бесцветный чай. Хоть как-то покрыть дефицит калорий были призваны три кусочка белого хлеба.

«Мы — казенное учреждение, все расходы у нас согласно смете. Средств, предусмотренных на питание, на сегодняшний день нет. Появятся они там, когда появятся деньги в областном бюджете здравоохранения. Когда это случится, я не знаю», — комментирует ситуацию главврач больницы Лариса Глухова.

Первыми, кто пришёл на помощь больным, после публикации письма, стали бойцы биробиджанского Специального отряда быстрого реагирования УМВД РФ по ЕАО, передавшие свои продовольственные пайки в детское отделение психиатрической больницы.