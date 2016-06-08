Калуга, 8 июня, 2016, 10:35 — ИА Регнум. Государственный научный центр России Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г.Ромашина Калужской области приняло участие в церемонии первой выкатки магистрального самолета XXI века — МС-21, которая состоялась сегодня, 8 июня в Иркутске.

Фото предоставлено пресс-службой ОНПП «Технология» им.А.Г.Ромашина

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на генерального директора предприятия Андрея Силкина, ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина участвует в кооперации по созданию отечественного пассажирского авиалайнера МС-21 с 2011 года. В рамках проекта МС-21 обнинским предприятием разработана технология производства деталей кессонов киля и стабилизатора из композитных материалов. Всего было изготовлено и поставлено заказчику более 4000 образцов и фрагментов для хвостового оперения самолета.

Заявленные характеристики созданного из комплектующих «Технологии» хвостового оперения успешно подтвердились в ходе различных испытаний. Одним из самых значимых стал результат, свидетельствующий о высокой надежности композитных конструкций, на 20−30% превышающей надежность конструкций, созданных из традиционных материалов.

«Если требуется максимально эффективно воплотить самые передовые идеи в высокотехнологичную продукцию, «Технология» способна это сделать. Первый опыт создания крупногабаритных конструкций из композитных материалов предприятием был получен в рамках самой масштабной в истории страны кооперации по созданию многоразового космического корабля «Буран». Участие в проекте «МС-21» — достойное развитие заложенных в те годы традиций. Умение воплощать научную идею в серийный продукт является нашим основным конкурентным преимуществом», — заявил Андрей Силкин.

Напомним, МС-21 («Магистральный самолет XXI века») — российский проект ближне-среднемагистрального пассажирского самолета. Начало его серийного производства намечено на 2017 год. Уникальность МС-21 состоит в большом количестве новых технологических решений и широком применении композиционных материалов, доля которых в планере составляет 30−40%.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр страны Дмитрий Медведев принял участие в презентации первого пассажирского воздушного судна МС-21 в Иркутске. МС-21 — российский проект из семейства реактивных воздушных судов ближней и средней дальности. Авиалайнер целиком сделан из отечественных комплектующих и не является развитием советских разработок.

Предполагается, что самолет МС-21 заменит устаревшие Ту-154 и Ту-204 и составит конкуренцию Boeing 737 и Airbus A320.