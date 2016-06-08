Калуга, 8 июня, 2016, 10:29 — ИА Регнум. Победив в финальном матче соперников из Белоруссии со счётом 2:0, узбекская команда «Пахтакор» выиграла юношеский международный турнир по футболу «Kaluga Junior Cup», который завершился в Калуге, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото Анастасии Волковой

На втором месте в турнире команда «Динамо» (Минск, Белорусия); «бронза» — у юных футболистов из Краснодара.

Лучшим вратарём турнира стал Евгений Силаков («Калуга»). Лучший защитник — Алексей Фирсов («Динамо» Минск). Лучший полузащитник — Данил Родин («Краснодар»). Лучший нападающий — Диер Холматов («Пахтакор»).

Лучшим бомбардиром турнира признан Владислав Ложкин («Динамо» Минск), а лучшим игроком — Руслан Розыев («Пахтакор»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, турнир по футболу «Kaluga Junior Cup» проходил на калужском стадионе «Аннеки». Впервые в футбольных баталиях на калужской земле принимали участие юные спортсмены из Абхазии, Белоруссии, Китая, Латвии, России, Румынии и Узбекистана. Программа турнира включила, помимо матчей, приёмы с участием гостей и официальных лиц турнира, а также развлекательные мероприятия для участников.

Международный детско-юношеский турнир «Kaluga Junior Cup» был организован для привлечения интереса к футболу в преддверии Чемпионата мира 2018 и развития футбола в Калужской области.