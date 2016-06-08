Каир, 8 июня, 2016, 10:25 — ИА Регнум. Члены террористической организации «Исламское государство» (ИГ — запрещено в России) намерены уничтожить египетские пирамиды. Об этом говорится в видеообращении, опубликованном террористической группировкой в интернете, пишет Daily Mail.

ifreewallpaper.com Египетские пирамиды

Человек, выступающий от имени ИГ (запрещено в России,) делает своё заявление на фоне пирамиды Хеопса в Египте. Перед этим на записи было показано, как был взорван древний храм Набу в городе Нимруд (Ирак). Взрывы сопровождаются пением на арабском языке.

Террорист поясняет, что уничтожению подвергались и будут подвергаться те строения, которые построили «неверные».