Алтайский край, 8 июня, 2016, 10:14 — ИА Регнум. Десятки спасателей, тяжёлая техника, а также сотрудники всех дорожных служб работают сейчас в селе Сараса (Алтайский район). Как сообщают корреспонденты программы «Вести-Алтай», накануне, 7 июня, там сошёл селевой поток: надзорные постройки, подвалы и сельские улицы оказались затоплены грязью.

ГТРК «Алтай» Селевой поток затопил улицы, огороды, постройки и дороги в алтайском селе Сараса

Сильно подмыло и некоторые дороги. Их уже начали засыпать гравием. Специальная комиссия прошла по всем пострадавшим домам. Составлены и переданы в службу социальной защиты акты о потере имущества, — говорится в видеосюжете «Вестей».

«Буквально какие-то несколько минут и затопило все, весь огород, там просто река текла, я как стояла на крыльце. оно вот так всё на глазах поднялось. Если быстро высохнет, то можно попробовать перепахать и посадить заново, может что-то и вырастет», — делится проблемой Валентина Шипилова, жительница села Сераса.

Закончить работы по расчистке планируют уже сегодня к вечеру. Единственное, что не получится восстановить, как говорят местные жители, это их огороды. Про урожай в этом году, возможно, придется забыть.

Как уже сообщало ИА REGNUM, подъем уровня воды в алтайских реках приблизился к опасным отметкам. В ближайшие дни из-за разлива Чарыш возможно подтопление пониженных участков местности в районе села Карпово-2.

Продолжает повышаться уровень воды в реке Обь, поэтому власти Барнаула не исключают подтопление поселка Ильича.