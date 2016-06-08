Минск, 8 июня, 2016, 10:10 — ИА Регнум.

«Не тешься, товарищ, мирными днями, сдавай добродушие в брак. Товарищи, помните: между нами орудует классовый враг» (В. Маяковский)

Первый замминистра иностранных дел Белоруссии Александр Михневич 7 июня встретился с делегацией представителей американских компаний, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

«В ходе встречи были обсуждены вопросы торгово-экономических отношений Белоруссии и США, а также перспективные направления белорусско-американского делового сотрудничества, — сказано в кратком официальном сообщении. — Встреча состоялась в рамках визита руководителей российских представительств американских корпораций для участия в белорусско-американском деловом брифинге, организованном дипломатическими миссиями США в Белоруссии и России совместно с министерством иностранных дел Белоруссии».

Из официального сообщения не ясно, какие страны Америки представляли участники встречи с Михневичем. Также не ясно, какие компании они представляли, и какие перспективы белорусско-американского делового сотрудничества они увидели.

Как сообщало ИА REGNUM, после очередного ограничения санкций, применяемых властями США к официальному Минску, руководство постсоветской республики заявило о возможности восстановления уровня дипломатических контактов и перспективах двусторонних отношений. Тем не менее, пока США в Белоруссии представляет временный поверенный, а официальный Минск по-прежнемуотносится США к странам «оси зла» с недемократическими авторитарными режимами. Чем занимается посольство Белоруссии в США, доподлинно не известно.