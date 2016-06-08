Тольятти, Самарская область, 8 июня, 2016, 10:08 — ИА Регнум. Сотрудники уголовного розыска установили местонахождения украденного 17 мая выставочного автомобиля LADA Xray. Оперативники обнаружили его в одном из недостроенных гаражных боксов, который расположен на улице Тополиной в Автозаводском районе Тольятти, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

mvd.ru Уганнный с «АвтоВАЗа» выставочный LADA X-RAY

Напомним, в дежурную часть отдела полиции №21 Управления МВД России по Тольятти за помощью обратился представитель ОАО «АвтоВАЗ», который рассказал, что 17 мая преступники, находясь возле гостевых ворот административного здания, «путем свободного доступа тайно похитил автомобиль LADA Xray».

В ходе комплекса проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых, о чем пресс-служба ГУ МВД региона проинформировала 7 июня. Всем троим по ходатайству органов предварительного следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела назначен ряд экспертиз, после проведения которых сотрудники полиции вернут автомобиль законному владельцу.