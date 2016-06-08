Москва, 8 июня, 2016, 10:04 — ИА Регнум. «Справедливая Россия» и оппозиционные фракции намерены снять с повестки заседания Госдумы рассмотрение законопроекта, уточняющего ввоз и вывоз культурных ценностей — депутаты расценивают инициативу парламентариев «Единой России» как попытку взлома системы защиты национальной культуры. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня, об этом сообщила депутат Елена Драпеко («Справедливая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

«Сегодня в Госдуме будет совершена попытка взломать систему защиты нашей национальной культуры — комитет по бюджету выносит на рассмотрение законопроект о ввозе и вывозе культурных ценностей из РФ», — отметила парламентарий.

«Этот законопроект предполагает практически бесконтрольный вывоз из России художественных произведений, коллекций и национального достояния с возрастом менее 100 лет», — возмущена Драпеко.

Она обратила внимание на то, что именно комитет Госдумы по бюджету во главе с Андреем Макаровым («Единая Россия») выносит инициативу на обсуждение. «Никакой комитет по культуре никогда не согласовал бы такой текст, который нарушает национальные интересы не только национальной культуры российской, но и в целом народа России», — заверяет парламентарий.

«Этот законопроект выносится на рассмотрение, несмотря на протесты и отрицательное заключение комитета по культуре, несмотря на требование правового управления Госдумы направить его в регионы на отзыв — согласно ст. 72 Конституции общие вопросы культуры, к которым относится вывоз культурных ценностей, — это предметы совместного ведения РФ и ее субъектов. Однако этот законопроект не был направлен ни в один из субъектов РФ», — сообщила депутат.

Законопроект нарушает обязательства РФ, которые она взяла на себя, подписав международные конвенции, в том числе ЮНЕСКО, о запрете незаконного ввоза и вывоза культурных ценностей, продолжила парламентарий.

«На протяжении нескольких лет комитет по культуре несколько раз подвергался атакам со стороны наших нуворишей, коллекционеров, которые накупили замечательные произведения российского искусства, но не могут на постоянно вывезти их за рубеж», — проинформировала Драпеко. «Российское искусство именно после 1916-го, то есть начала XX века стоит баснословные деньги на всех аукционах за рубежом. Именно на это наше искусство и покушаются те, кто хочет его вывозить», — говорит депутат.

В мае глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров и зампред комитета по культуре Екатерина Кузьмичева внесли в Госдуму законопроект, упрощающий ввоз в Россию и вывоз за ее пределы культурных ценностей для экспонирования, в частности, отменяющий таможенные сборы.