Москва, 8 июня, 2016, 10:03 — ИА Регнум. Рубль продолжил дорожать против основных соперников. Впервые за две недели российской валюте удалось протолкнуть доллар под отметку 65 руб. Благоприятную почву для успешных торгов рубля заложило ралли на рынке нефти, считает аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

«Долгожданный пробой уровня 65 руб. состоялся благодаря выходу барреля Brent за пределы отметки $51. Следующим сопротивлением для Brent станет уровень $52,20. Поскольку сейчас котировки находятся в районе $51,50, эта цель выглядит вполне реальной в краткосрочной перспективе. Однако для рывка к следующему психологическому барьеру у цен пока вряд ли хватит смелости», — сказал.

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«На фоне этой неопределенности рубль вряд ли сможет достичь уровня 64 и закрепить успех, хотя попытки не исключены, поскольку доллар остается под давлением по всему спектру рынка. В рамках основного сценария ожидается консолидации пары доллар/рубль в районе 64,20−65,50 рубля», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ на 8 июня понизил официальные курсы доллара и евро по отношению к рублю. Так, доллар подешевел на 58 копеек до 65,21 рубля, евро снизился на 57 копеек до 74, 12 рубля. Нефть марки Brent поднялась на 0,16% до 51,52 доллара за баррель.