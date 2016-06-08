Оренбург, 8 июня, 2016, 10:58 — ИА Регнум. В Оренбурге разгорается скандал вокруг использования названия Всероссийской акции «Бессмертный полк». В соцсети Фейсбук координатор акции «Бессмертный полк» в Оренбурге Татьяна Богатенкова возмутилась тем, что название используется в корыстных целях: политических и коммерческих.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Настоящий «Бессмертный полк»

Лидер оренбургских коммунистов Владимир Новиков сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что инициатором акции по посадке именной аллеи выступило Оренбургское областное движение экологов, в местные отделения КПРФ, Союза советских офицеров, Союза женщин «Надежда» и комсомольцы поддержали инициативу. «Надо поддерживать такие позитивные начинания, находить общий язык, — считает он. — Пусть эта акция идет составной частью проекта «Бессмертного полка».

Новиков также подчеркнул, что посадка именных деревьев положительным образом скажется на экологической ситуации региона и патриотическом воспитании населения.

По словам лидера коммунистов, инициатор заключил договор с лесниками и участников акции обеспечивают посадочным материалом. Только не уточнил один важный момент, что посадочный материал стоит денег, также как и именные таблички. Об этом уже сказала в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Татьяна Богатенкова: сажали полутораметровые ели от ООО «Ельник», одно дерево стоит 4 тысячи рублей, одна табличка — 500 рублей.

Теперь ей звонят оренбуржцы с вопросом: «Где можно заказать бесплатные именные таблички на деревья?». Примечательно, что население знает координатора Всероссийской акции в Оренбурге, а депутат Новиков — нет. В этом он сам признался: «Слабо пропагандировали себя. Я не знаю кто организатор».

Кроме того, сначала лидер оренбургского КПРФ сказал о том, что деревья — именные, это значит, что и уход будет индивидуальный, но потом начал себе противоречить: «Создаем молодежную команду, чтобы поливать деревья». На вопрос — зачем команда, если за каждым деревом будут ухаживать те, кто его посадил, то есть родственники ветерана Великой Отечественной войны, чье имя указано на табличке — Владимир Новиков ответил, что организаторы и инициатор решает технические проблемы: приобретает шланги, договаривается с администрацией округа и ТСЖ о поливе, «ведра ведь не натаскаешься!». По словам депутата, должна быть общая организация.

Цели у акции на словах благие: патриотизм, экология. Но не окажется ли конфетка в красивой обертке с горечью?

По словам Татьяны Богатенковой, акция — пиар чистой воды. Она увидела информацию о посадке именной аллеи, приехала: «Не сажают, а пригласили ГТРК, для картинки потусили с табличками. Музыкальное сопровождение и оформление красными флагами — от КПРФ. Во главе мероприятия товарищ Новиков».

Журналист Евгения Чернова (издание «АиФ в Оренбурге») сообщила, что корреспондентов настоятельно призывали осветить мероприятие: «…полностью согласна, что это пиар чистой воды, причём люди решили на святом бесплатно проагитировать народ. Как минимум это не честно по отношению к нашим предкам, как максимум — полное отсутствие совести и человечности», оставила она запись в Фейсбуке.

В свою очередь Новиков опровергает заявления об использовании акции в политических целях, а также подчеркнул, что флаг на мероприятии был один — флаг СССР, кроме того на его партийном автомобиле всегда есть флажки КПРФ.

По поводу инициатора Татьяна Богатенкова отметила, что член всероссийского общества охраны природы Ольга Ивановна Козицина, затевая посадку аллеи «Бессмертного полка» забыла уточнить, что есть организаторы всероссийского проекта и с ними нужно выйти на контакт: «В разговоре со мной поведала о своих грандиозных планах по обустройству 100 тысяч аллей ещё по всему городу и музея на улице Конституции. А в разговоре с журналистом ГТРК так разошлась, что проболталась — тут ещё и кафе будет, и детские аттракционы, «мне же нужно на что-то этот парк содержать».

Координатор акции «Бессмертный полк» в Оренбурге акцентировала особое внимание на том, что никто не выступает против использования названия проекта в благих целях, но имиджевая реклама запрещена Уставом проекта «Бессмертный полк». Богатенкова подчеркнула, что категорически против использования имени проекта в целях коммерческой деятельности и наживы, в том числе политической, поэтому как местный координатор намерена советоваться с юристами и не оставлять без внимания новоявленную акцию с именными деревьям.

Со своей стороны Владимир Новиков заявил корреспонденту ИА REGNUM, что акцию планируют продолжать под тем же названием.