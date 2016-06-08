Минск, 8 июня, 2016, 09:59 — ИА Регнум.

Моральный кодекс строителя коммунизма: «Человек человеку — друг, товарищ и брат!»

В Минске 7 июня состоялся очередной раунд диалога по правам человека между Белоруссией и Евросоюзом, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

«В рамках диалога был рассмотрен весь комплекс вопросов правочеловеческой проблематики, в том числе законодательные рамки защиты прав человека. Особое внимание было уделено тематике обеспечения прав инвалидов и предотвращения семейного насилия, а также сотрудничеству в рамках международных организаций», — сказано в официальном сообщении.

Делегация официального Минска была представлена чиновниками МИД, МВД, Минюста, Минтруда и Центризбиркома. Возглавила делегацию замминистра иностранных дел Елена Купчина. В составе делегации ЕС были эксперты Европейской службы внешних действий (ЕСВД) и Европейской комиссии во главе с управляющим директором ЕСВД по Европе и Средней Азии Томасом Майер-Хартингом.

«Следующий раунд диалога по правам человека между Белоруссией и Евросоюзом пройдет в 2017 году в г. Брюсселе», — сообщили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЕС и представители официального Минска не всегда могли продемонстрировать консенсус и сотрудничество в рамках международных организаций. В частности, представители ЕС поддержали решение ООН назначить спецдокладчика по правам человека в Белоруссии, мандат которого МИД Белоруссии не признаёт.