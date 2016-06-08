Москва, 8 июня, 2016, 09:44 — ИА Регнум. Большое внимание уделяется развитию российско-казахстанских отношений в сфере противовоздушной обороны. Для укрепления единой региональной системы ПВО на безвозмездной основе Россия поставила Казахстану зенитно-ракетные комплексы С-300ПC и ракеты к ним. Об этом сегодня, 8 июня, в Астане заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны государств — членов ШОС, сообщили в Минобороны РФ.

new-factoria.ru С-300ПС

По словам российского министра, у военно-промышленных комплексов России и Казахстана есть хорошие перспективы сотрудничества. «Наш приоритет — создание общего надежного оборонного потенциала, способного противостоять любым вызовам и угрозам. Мы заинтересованы в расширении форм военного и военно-технического сотрудничества», — сказал он.

Шойгу отметил, что Минобороны РФ готово оказать казахстанской стороне содействие по всем вопросам военного строительства.

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Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Казахстан для участия в совещании министров обороны государств — членов ШОС. С министром обороны Казахстана Шойгу обсудил совместные проекты.

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