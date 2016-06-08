Москва, 8 июня, 2016, 09:13 — ИА Регнум. Brent смогла обновить 7-месячный максимум благодаря негативной динамике доллара США. Мягкие комментарии Джанет Йеллен из ФРС могут еще некоторое время давить на американскую валюту, тем самым поддерживая спрос на номинированную в USD нефть. Тем не менее, по мнению старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, ситуация остается опасной, так как саудиты продолжают бороться за долю на рынке с помощью демпинга.

ИА REGNUM Нефть

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«Кроме того, доллар США вот-вот может решиться на коррекцию. И отчеты по запасам рисуют неоднозначную картину: Американский институт нефти (API) показал сокращение запасов на 3,56 млн баррелей за прошедшую неделю, что вполне соответствует прогнозным значениям, однако бензин и дистилляты приросли», — пояснила Афанасьева.

«Это вызывает опасения по поводу результатов отчета от Минэнерго, публикуемого в американскую сессию. Не исключено, что именно он отправит сегодня Brent к 50,00 долл./барр. во время американской сессии», — считает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 8 июня, нефть дорожает на данных API и в ожидании сообщения Минэнерго США. Так, по состоянию на 07.39 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,16% до $51,52 за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,34%, до $50,53.