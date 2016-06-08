Барнаул, 8 июня, 2016, 09:06 — ИА Регнум. В Барнаул прибыл известный финский актер Вилле Хаапасало. В рамках съемок документального проекта «Алтай за 30 дней», он уже успел посетить обычную барнаульскую семью, а в ближайшие дни он намерен побывать в самых интересных и необычных местах региона. Съемочная группа побывает в Белокурихе, Республике Алтай, Казахстане и Монголии.

видеокадр программы «Катунь-24» Актер Вилле Хаапасало в Барнауле

По данным официального сайта Барнаула, в столице Алтайского края у актера запланированы съемки на площадях Октября, Советов, в исторической части города и Нагорном парке. Также будет отснят эпизод популярной городской легенды о Голубой даме.

Как уже сообщало ИА REGNUM, речь идет о трагичной судьбе жены главного алтайского начальника-генерала, которую ревнивец, якобы, заживо замуровал в стену дома по Ленина, 18. По преданию, призрак этой особы, не похороненной в голубом бальном платье, временами является горожанам.

По сведениям корреспондентов информационного телеканала «Катунь 24», Вилле Хаапасало проведет в регионе полтора месяца. Отснятую программу увидят в Норвегии, Финляндии, Германии, Франции, Швеции, Швейцарии.

Вилле Хаапасало уже бывал в столице Алтайского края: его визит состоялся 10 лет назад. Как отмечает актер, за это время город изменился в лучшую сторону.