Додома, 8 июня, 2016, 09:03 — ИА Регнум. Стороны, заинтересованные в сохранении культурного наследия, встретились на заседании Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), где была объявлена резолюция Нгоронгоро, сообщает танзанийская газета Mwananchi.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Бомы масаев

ЮНЕСКО объявило о принятии резолюции Нгоронгоро, которая требует сохранения культурного наследия Африки и поддержки общин.

«Мы договорились о том, что африканское культурное наследие имеет важное значение для развития современной культуры и сохранения нашей самобытности. Кроме того, его признание увеличивает уважение к нынешнему поколению и будущим», — заявил генеральный секретарь министерства природных ресурсов и туризма, генерал Гауденс Милланзи.

Он также отметил, что объекты всемирного наследия являются ключом к устойчивому развитию общества.

Милланзи подчеркнул, что внесение африканских памятников в список культурного наследия будет способствовать тому, что многие туристы захотят их посетить, что в свою очередь повлияет на темпы развития.

Справка:

Нгоронгоро — заповедник на краю пустыни Серенгети в Танзании, где находится огромный кратер, возникший около 2,5 млн лет назад в результате разрушения вулкана. Диаметр кратера — около 21 км, его площадь — 26,4 тыс, га. Края кратера примерно на 600 м выше его дна, расположенного на высоте 2380 м над уровнем моря, где лежит озеро Магади.

Название кратера происходит от масайского слова «Likorongo». Так именовались древние племена масаев-воинов, защищавших свою землю от вторжения захватчиков. Верхний ярус кратера представляет собой сухую каменистую местность, поросшую колючими кустарниками.

Заповедник Нгоронгоро уникален своей средой обитания, сложившейся за многие годы. Так как животные не в состоянии перебраться через высокие стены кратера, они оказались изолированы от внешнего мира. Численность крупных животных, обитающих здесь, превышает 25 тыс. особей, многие из которых считаются исчезающими. В начале XX века в кратере поселился немецкий фермер Адольф Зидетопф со своей женой и в то же время — небольшая группа масаев. Они вместе занимались скотоводством и выращиванием пшеницы.

После Первой мировой войны люди были выселены из кратера по подозрению в браконьерстве. С 1951 г. кратер стал частью национального парка Серенгети, а в 1959 г. вокруг кратера был создан парк «Заповедная зона Нгоронгоро». В 1975 г. сельскохозяйственная деятельность масаев внутри и вокруг кратера была окончательно запрещена. Кратер был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1979 г., а в 1981 г. признан биосферным заповедником.