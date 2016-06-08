Москва, 8 июня, 2016, 08:58 — ИА Регнум. Банк России с 8 июня 2016 года отозвал лицензию у коммерческого банка ООО «Финансовый стандарт» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Решение принято в связи тем, что КБ «Финансовый стандарт» размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов.

Также кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Оценка кредитного риска выявила полную утрату собственных средств (капитала).

Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций.

По величине активов КБ «Финансовый стандарт» занимал 218-е место в банковской системе РФ.