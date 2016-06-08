Севастополь, 8 июня, 2016, 08:57 — ИА Регнум. Депутаты заксобрания Севастополя 7 июня приняли закон о порядке платы за капремонт общего имущества многоквартирных жилых домов. Плата за капремонт перенесена с 1 июля на 1 сентября 2016 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

«Плата за капремонт переносится с 1 июля на 1 сентября 2016 года — это максимально возможная отсрочка», — заявил директор департамента городского хозяйства Андрея Демина.

По его словам, правительство Севастополя, получая федеральную поддержку в размере 859 млн рублей на капремонт 370 многоквартирных жилых домов, «брало на себя такую обязанность».

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Утвержденным законом установлено предоставление 50-процентной льготы для неработающих собственников жилых помещений, достигших возраста 70 лет, для достигших 80 лет — 100%.

Инвалиды первой и второй группы, семьи с детьми-инвалидами будут оплачивать 50% от суммы взноса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре прошлого года правительство Севастополя установило ежемесячный минимальный размер платы за капремонт в размере 6,16 рублей за квадратный метр жилплощади.

До переноса начала платежей на 1 сентября, чиновники не исключали социальной напряженности от нововведений, как в других регионах России.

«Люди должны понимать, за что им придётся платить и что они в результате получат, — чтобы мы летом не получили «взрыв», — заявлял замгубенатора Алексей Еремеев.