Москва, 8 июня, 2016, 08:59 — ИА Регнум. На одной из станций Таганско-Краснопресненской линии метро в Москве избит мужчина. Потерпевший обратился за медицинской помощью, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московское метро

Инцидент произошёл на станции метро «Баррикадная» вечером накануне, 7 июня. Два пассажира метро поссорились, и в результате один сильно избил другого, после чего злоумышленник скрылся.

Потерпевшему потребовалась медицинская помощь, которую ему оказали на месте. На станцию «Баррикадная» прибыли сотрудники полиции, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.