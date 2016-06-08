Пекин, 8 июня, 2016, 08:56 — ИА Регнум. Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте Министерства национальной обороны КНР, действия летчиков ВВС НОАК не представляли опасности для американского разведывательного самолета.

nzz.ch Пилот истребителя J-10

«Летчики ВВС НОАК, под управлением которых находились истребители J-10, направленные для перехвата американского самолета-разведчика Boeing RC-135, руководствовались внутренними инструкциями. Профессионализм офицеров НОАК не вызывает сомнений», — отмечено в заявлении министерства.

8 июня Пентагон обвинил Китай в «опасном перехвате» истребителем ВВС КНР американского самолета-разведчика Boeing RC-135. Об этом сообщило информационное агентсво Reuters со ссылкой на собственные источники в Министерстве обороны США.

Пекин неоднократно подвергал резкой критике действия американской авиации в непосредственной близости от границ КНР. По мнению китайских властей, «разведывательная деятельность ВВС США нарушает стратегические интересы Китая и ведет к нарастанию напряженности в регионе», пишет «Наньцзао жибао».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 19 мая два китайских военных самолёта совершили перехват разведывательного самолёта США над водами Южно-Китайского моря. 26 мая Официальный представитель министерства обороны КНР Ян Юйцзюнь заявил, что перехват самолета ВВС США над Южно-Китайским морем был выполнен в соответствии с требованиями международного права.