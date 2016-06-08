Лондон, 8 июня, 2016, 08:58 — ИА Регнум. Британский астрофизик Стивен Хокинг выдвинул предположение, что черные дыры являются порталами в другую Вселенную, сообщается в работе, опубликованной в журнале Physical Review Letters .

tpsdave Черная дыра в космосе

Совместно с физиками Эндрю Строминджером из Гарварда и Малкольмом Перри из Кембриджского университета, Стивен Хокинг предположил, что поглощенная черными дырами материя не исчезает в них бесследно и безвозвратно.

Вопреки установившемуся в 60-х годах ХХ века мнению об одинаковых характеристиках всех черных дыр, Хокинг выдвинул гипотезу о квантовых эффектах у горизонта событий черных дыр, благодаря которым дыры могут постепенно исчезать. Это породило проблему для теоретиков квантовой физики, так как по ее законам, вся информация о квантовом состоянии частиц безвозвратно исчезнуть не может.

Хокинг полагает, что часть поглощенной черными дырами информации просочится наружу в виде фотонов с почти нулевой энергией, которые останутся на месте исчезнувшей черной дыры.

Ученый выдвинул гипотезу, согласно которой субъект, поглощенный черной дырой, окажется в некоем ином альтернативном пространстве.

Эта теория Хокинга позволяет соблюсти основополагающие законы квантовой физики. Кроме того, астрофизик считает, что он частично объяснил физические основы сохранения прошлого, без которого теряется наша идентичность.