Пекин, 8 июня, 2016, 08:55 — ИА Регнум. Народный банк Китая (Центробанк) разрешил иностранным платежным системам работать в стране, предоставив доступ к рынку, который оценивается в 55 трлн юаней (более $8 трлн). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление кредитной организации.

daliulian.net Центробанк КНР

Согласно тексту постановления, иностранная платежная система для выхода на платежный рынок страны должна зарегистрировать дочернее предприятие с капиталом не менее 1 млрд юаней ($152,3 млн.) и соблюдать законодательство в области стандартов безопасности.

В постановлении Народного банка Китая говорится: «Платежные системы должны строго соблюдать законодательство в сфере государственной и кибербезопасности, обеспечивать безопасность, надежность и эффективность расчетов по банковским картам».

Отметим, что на данный момент China UnionPay является единственной национальной системой расчетов по банковским картам в Китае.