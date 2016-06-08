ЦБ РФ отозвал лицензию у НКО «КредитАльянс»
Вологда, 8 июня, 2016, 08:53 — ИА Регнум. Банк России с 8 июня 2016 года отозвал лицензию у кредитной организации НКО «КредитАльянс» (г. Вологда), сообщается на сайте регулятора.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Центральный банк России
Небанковская кредитная организация «КредитАльянс» не соблюдала требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части качественного представления информации в уполномоченный орган.
Кроме того, НКО «КредитАльянс» была вовлечена в проведение сомнительных операций с безналичными и наличными денежными средствами.
По величине активов НКО «КредитАльянс» (ООО)