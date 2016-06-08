Москва, 8 июня, 2016, 08:42 — ИА Регнум. Пара USD/RUB вдохновляется динамикой нефти и доллара США. По мнению старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, и та, и другая пока играет в пользу российского рубля, так как нефть впервые за 7 месяцев ушла выше отметки 51,55 долл./барр., а доллар США все еще не может отойти от недавних более «мягких» комментариев Джанет Йеллен из ФРС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

«Сегодня, 8 июня, ситуация может развернуться не в пользу российской валюты. Есть вероятность, что оба фактора поддержки могут уйти со сцены. На Brent может надавить рост показателей запасов нефти в подземных хранилищах, публикуемых Минэнерго. В то же время доллар США вполне готов к коррекции после нескольких дней ослабления подряд», — отметила Афанасьева.

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«Таким образом, не исключено, что пара USD/RUB вернется в район 65,30, оттолкнувшись от сильной нижней границы 2-месячного диапазона», — считает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, Центробанк РФ на 8 июня понизил официальные курсы доллара и евро по отношению к рублю. Так, доллар подешевел на 58 копеек до 65,21 рубля, евро снизился на 57 копеек до 74, 12 рубля. Нефть марки Brent поднялась на 0,16% — до 51,52 доллара за баррель.