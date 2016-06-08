Иркутск, 8 июня, 2016, 08:37 — ИА Регнум. Россия ни в коем случае не должна исчезнуть из «высшей лиги» авиастроения. Об этом, как передает Life.ru, заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев на торжественной церемонии выкатки нового пассажирского самолёта МС-21.

government.ru Дмитрий Медведев на торжественной церемонии выкатки нового пассажирского самолёта МС-21

«Новые проекты в авиастроении по понятным причинам дело совсем не дешевое, — отметил глава правительства РФ. — Вообще государств, где развито авиастроение, очень немного. Это называется «высшая лига». И мы ни в коем случае не должны из этой «высшей лиги» исчезнуть».

Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев побывал в среду, 8 июня, на презентации первого пассажирского воздушного судна МС-21 в Иркутске.

МС-21 — российский проект из семейства реактивных воздушных судов ближней и средней дальности. Авиалайнер целиком сделан из отечественных комплектующих и не является развитием советских разработок.

Предполагается, что самолет МС-21 заменит устаревшие Ту-154 и Ту-204 и составит конкуренцию Boeing 737 и Airbus A320.