Москва, 8 июня, 2016, 08:34 — ИА Регнум. Консолидированная и весьма двусмысленная политика Запада стимулирует не только конфликты в Сирии и в Ираке, она стимулирует и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к резкой политике. Такое мнение в рамках передачи «Вести.doc» на канале «Россия 1» 7 июня высказал политолог Сергей Михеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

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«Позиция Запада прикрывать одни группировки, в том числе Эрдогана, до некоторого момента, а другие выставлять в качестве врагов, она стимулирует конфликты в Сирии и в Ираке. Именно позиция Запада стимулирует или стимулировала Эрдогана к такой резкой политике. Позиция Запада стимулировала его все эти годы, чтобы он поддерживал те или иные группировки, тот же самый ИГИЛ (террористическая организация, которая запрещена в России). Эрдоган стал таким, каким он стал, потому что Запад ему позволил это сделать. Потому что ему это позволили сделать союзники Запада, та же Саудовская Аравия. Это и есть преступная политика Запада, которая сначала разрушила национальный режим в Ираке, потом в Сирии, а потом стимулировала Турцию к тому, что она делает», — уверен эксперт.

Вместе с тем Сергей Михеев подчёркивает, что для России было бы неплохо примириться с Турцией, однако нынешняя политика Эрдогана не даёт для этого никаких надежд. Лидер Турции пытается ставить России ультиматумы, однако никакого диалога в режиме ультиматума не будет, России они не нужны.

«Нам предлагают не замечать, что нефть действительно идёт в Турцию. Турки действительно помогают ИГИЛ (террористическая организация, которая запрещена в РФ) и группировкам, которым им выгодно помогать, потому что они борются с курдами. Мы не можем на это закрывать глаза. В этой ситуации примирения не будет», — обозначил политолог.

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Он предложил обратиться к официальным цифрам, согласно которым Турция получает от хороших отношений с Россией гораздо больше, чем Россия получает от отношений с Турцией.

«К вопросу об уходе Эрдогана — Турция с Эрдоганом нам не подходит. Человек показывает абсолютную неспособность к компромиссу, он показывает диктаторскую позицию, этого мы принять не можем. С Турцией можно договориться обо всём, но без Эрдогана. Турция стала заложницей Эрдогана. Турции подходил бы более умеренный лидер, такой как Ильхам Алиев в Азербайджане: более мудрый и сбалансированный», — заключил Сергей Михеев.