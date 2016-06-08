Подъем уровня воды в алтайских реках приблизился к опасным отметкам
Барнаул, 8 июня, 2016, 08:32 — ИА Регнум. По прогнозам ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, в ближайшие сутки-двое на реке Катунь в районе села Сростки продолжится подъем уровней воды до опасных отметок 510−530 см. (опасная отметка 530 см — прим. ИА REGNUM). На р. Чарыш в районе с. Карпово-2 до отметок 320−340 см (опасная отметка 340 см — прим. ИА REGNUM), возможно подтопление пониженных участков местности. Продолжает повышаться уровень воды в реке Обь, поэтому власти Барнаула не исключают подтопление поселка Ильича. Обострению паводковой ситуации способствовали осадки.
«Хотелось бы обратить ваше внимание на прохождение второй волны паводка 2016 года, которая уже идет полным ходом с 1 июня и набирает обороты. Необходимо продолжить работу с населением, проживающим в зонах подтопления… Вторая волна паводка еще не закончилась, поэтому расслабляться нельзя», — об этом заявил первый вице-губернатор Сергей Локтев на организованном сегодня, 8 июня, учебно-методическом сборе в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.
Для проведения мероприятия были задействованы возможности аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», позволяющего оперативно получать информацию с мест.
По словам Сергея Локтева, в первом полугодии 2016 года в регионе произошли две чрезвычайные ситуации и 25 социально значимых происшествий. Что касается второго полугодия, то он потребовал уделить пристальное внимание организации безопасного отдыха детей и обеспечению безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Алтайского края.
В связи с тем, что столбик термометра на Алтае в ближайшие дни может превышать 30 градусов Цельсия, с 8 по 14 июня в большинстве районов сохранится высокая пожароопасность (4-й класс горимости), а местами — и чрезвычайная (5-й класс горимости). Поэтому на сборах говорилось и о том, что, несмотря на отмену на территории Алтайского края особого противопожарного режима, необходимо продолжить работу по недопущению неконтролируемых отжигов, выполнению профилактических мероприятий, а также информированию населения на противопожарную тематику.
Начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю генерал-майор внутренней службы Игорь Лисин в своем докладе подчеркнул, что для выполнения задач, возложенных на единую дежурно-диспетчерскую службу, необходимо укомплектовать ее высококвалифицированными специалистами, способными принимать грамотные решения на первоначальном этапе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, работать с программным обеспечением, информационными ресурсами, выполнять задачи в рамках АПК «Безопасный город».
Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае продолжают развивать и строить аппаратно-программный комплекс (АПК) «Безопасный город». Он включает в себя системы видеонаблюдения, спутниковые навигационно-мониторинговые системы ГЛОНАСС/GPS и пульты экстренной связи «гражданин — полиция». Ее основная цель — обеспечение общественной безопасности и правопорядка.