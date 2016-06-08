Барнаул, 8 июня, 2016, 08:32 — ИА Регнум. По прогнозам ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, в ближайшие сутки-двое на реке Катунь в районе села Сростки продолжится подъем уровней воды до опасных отметок 510−530 см. (опасная отметка 530 см — прим. ИА REGNUM). На р. Чарыш в районе с. Карпово-2 до отметок 320−340 см (опасная отметка 340 см — прим. ИА REGNUM), возможно подтопление пониженных участков местности. Продолжает повышаться уровень воды в реке Обь, поэтому власти Барнаула не исключают подтопление поселка Ильича. Обострению паводковой ситуации способствовали осадки.

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Первый вице-губернатор Сергей Локтев и начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Игорь Лисин

«Хотелось бы обратить ваше внимание на прохождение второй волны паводка 2016 года, которая уже идет полным ходом с 1 июня и набирает обороты. Необходимо продолжить работу с населением, проживающим в зонах подтопления… Вторая волна паводка еще не закончилась, поэтому расслабляться нельзя», — об этом заявил первый вице-губернатор Сергей Локтев на организованном сегодня, 8 июня, учебно-методическом сборе в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.

Для проведения мероприятия были задействованы возможности аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», позволяющего оперативно получать информацию с мест.

По словам Сергея Локтева, в первом полугодии 2016 года в регионе произошли две чрезвычайные ситуации и 25 социально значимых происшествий. Что касается второго полугодия, то он потребовал уделить пристальное внимание организации безопасного отдыха детей и обеспечению безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Алтайского края.

В связи с тем, что столбик термометра на Алтае в ближайшие дни может превышать 30 градусов Цельсия, с 8 по 14 июня в большинстве районов сохранится высокая пожароопасность (4-й класс горимости), а местами — и чрезвычайная (5-й класс горимости). Поэтому на сборах говорилось и о том, что, несмотря на отмену на территории Алтайского края особого противопожарного режима, необходимо продолжить работу по недопущению неконтролируемых отжигов, выполнению профилактических мероприятий, а также информированию населения на противопожарную тематику.

Начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю генерал-майор внутренней службы Игорь Лисин в своем докладе подчеркнул, что для выполнения задач, возложенных на единую дежурно-диспетчерскую службу, необходимо укомплектовать ее высококвалифицированными специалистами, способными принимать грамотные решения на первоначальном этапе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, работать с программным обеспечением, информационными ресурсами, выполнять задачи в рамках АПК «Безопасный город».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае продолжают развивать и строить аппаратно-программный комплекс (АПК) «Безопасный город». Он включает в себя системы видеонаблюдения, спутниковые навигационно-мониторинговые системы ГЛОНАСС/GPS и пульты экстренной связи «гражданин — полиция». Ее основная цель — обеспечение общественной безопасности и правопорядка.